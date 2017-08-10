Госдеп жестко отреагировал на визит Путина в Абхазию

В Госдепартаменте Соединенных Штатов прокомментировали визит Владимира Путина, президента России, в непризнанную республику Абхазию. Как сообщает replyua.net со ссылкой на заявление, размещенное на официальном сайте Госдепа, представители ведомства отметили, что Путин совершил несоответствующий и абсолютно несовместимый шаг с теми принципами, которые лежат в основе Женевских конвенций, а Россия является участником этих конвенций.
«Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах своих признанных границ на международном уровне и отвергают признание Россией Абхазии и Южной Осетии», - говорится в заявлении Госдепа. Также представители ведомства подчеркнули, что США продолжат настаивать на том, чтобы РФ вывела войска на позиции, которые были до 2008 года, а также, чтобы Россия отказалась от признания Южной Осетии и Абхазии, которые являются регионами Грузии.
Напомним, что визит российского президента в Абхазию также осудили и в Североатлантическом альянсе. РФ поддерживает Абхазию в финансовом плане с 2008 года. Регион также выживает за счет сотен тысяч российских туристов.