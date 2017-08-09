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Сегодня исторический день для США, который может повториться в новой истории

Сегодня исторический день для США, который может повториться в новой истории
43 года назад, 9 августа 1974 года, ушел в отставку 37-й президент США Ричард Никсон. Отставка Никсона стала вершиной Уотергейтской аферы, сообщает politico, передает replyua.net.

8 августа 1974 года президент выступил с телеобращением, в котором объявил о том, что слагает с себя полномочия в полдень на следующий день. Никсон решил уйти в отставку, поскольку понял, что его ожидает неизбежный импичмент и отстранение от должности за прерятствование правосудию, злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Отсранение президента от должности в результате импичмента стало неизбежным после того, как большая группа республиканских сенаторов и конгрессменов отказалась от поддержки своего президента. 7 августа республиканские сентаторы Голдуотер и Скотт и конгрессмен Родес встретились с Никсоном и сообщили ему, что у него нет больше поддержки в Конгрессе, и только не более 15 республиканских сентаторов готовы продолжать защищать президента и голосовать против отстранения его от должности.

Отказ большинства республиканцев от поддержки президента последовал за передачей Никсоном 30 июля и обнародованием по решению Верховнгого Суда записей его разговоров с ближайшими сотрудниками, из которых следовало, что президент непосредственно руководил всеми действиями по препятствованию расследования Уотергейтской аферы. В полдень, 9 августа, Никсон покинул Белый Дом. Через месяц, 8 сентября, Президент Форд издал указ о помиловании Никсона в связи со всеми преступлениями, которые он совершил или мог совершить, будучи президентом. Помилование спасло Никсона от очень вероятного тюремного срока. Однако 48 его ближайших сотрудников, включая двух его генеральных прокуроров, руководителя аппарата сотрудников Белого Дома, ближайших советников и помощников были признаны виновными судом и получили реальные тюремные сроки.
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