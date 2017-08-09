Співробітники ФБР провели обшук в помешканні Манафорта

Співробітники Федерального бюро розслідувань провели нічний обшук у будинку колишнього очільника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта у Вірджинії, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Як повідомляють американські ЗМІ, представники ФБР вилучили у помешканні соратника Трампа низку файлів. Відомо, що обшуки були проведені ще 26 липня в рамках розслідування ймовірного втручання Російської Федерації в президентські вибори США в 2016 році. В свою чергу речник Манафорта Джейсон Малоні заявив журналістам, що Манафорт постійно співпрацював з правоохоронцями в рамках низки серйозних розслідувань і під час цих обшуків теж. Які саме документи вилучили у Манафорта, наразі невідомо. При цьому напередодні соратник Трампа вже передавав необхідні файли до Сенату.
Нагадаємо, син глави США Дональд Трамп-молодший в минулому році зустрічався з російським адвокатом, що має зв’язки з керівництвом РФ. Під час цієї зустрічі були також присутні зять Дональда Трампа Джаред Кушнер і Пол Манафорт, який в той час був керівником президентської кампанії кандидата від Республіканської партії.