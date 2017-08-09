ФБР провело обыск в квартире Пола Манафора в рамках расследования, которое проводится по требованию демократов и нескольких сенаторов-республиканцев о «возможных связях некоторых членов предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией». Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal, передает replyua.net.
«Как это ни странно, в гардеробе Манафора не нашли прячущегося там Путина и даже спрятанного в ванной Кисляка – тоже не нашли. Новый директор ФБР, который заявил в Конгрессе, что не станет присягать Трампу, проявляет прыть и рабочий задор. Направлено ли все это на то чтобы успокоить возбужденные фантазии демократов, или новый директор ФБР в самом деле надеялся найти под половицами квартиры Манафора гранки рабочей газеты «Правда» – пока неизвестно», – об этом в своем блоге пишет известный израильский политичнеский эксперт Соломон Манн.
Он отмечает, что последний год все могут наблюдать, как США из Великой Державы превращаются в непонятно что, вскрываются все новые и новые свидетельства падения Великой Державы. Соломон подчеркивает, что ему становится стыдно за то уважение, которое он ранее испытвал к Вашингтону. «Впрочем, возможно Трампу все таки удастся сделать Америку снова Великой, хотя уже не уверен – успеет ли?», – резюмировал Манн.