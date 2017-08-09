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У Держдепі пояснили скандальну заяву Трампа на адресу КНДР

У Держдепі пояснили скандальну заяву Трампа на адресу КНДР
Керівник Державного департаменту США Рекс Тіллерсон прокоментував останню різку заяву американського президента Дональда Трампа на адресу КНДР, в якій глава США заявив, що Вашингтон готовий відповісти на погрози Північної Кореї «вогнем і люттю», інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

За словами держсекретаря США, президент лише озвучив сильне і зрозуміле послання керівництву ВНДР тією мовою, яку сприймає північнокорейський лідер Кім Чн Ин. Тіллерсон зауважив, що схоже, що в КНДР дипломатичної мови не розуміють. Водночас американський високопосадовець наголосив, що офіційний Вашингтон здатен захистити себе і своїх союзників, однак американцям варто не турбуватись через взаємні погрози керівництва двох держав і «вони можуть спати спокійно».

Варто нагадати, у 2017 році Північна Корея провела 14 випробувань балістичних ракет попри те, що міжнародна спільнота закликала Пхеньян припинити подібні дії. Крім того, напередодні американська преса поширила дані розвідки Сполучених Штатів Америки про те, що Північна Корея змогла створити ядерний заряд для балістичних ракет.
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