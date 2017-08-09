В США рассказали, как летальное оружие повлияет на ситуацию на Донбассе

В Вашингтоне считают, что в случае поставок Соединенными Штатами летального оружия в Украину, боевики Донбасса будут сломлены, поскольку такое решение повлияет на них с психологической точки зрения. Как информирует replyua.net со ссылкой на Newsweek, такое мнение высказал Нолан Петерсон, известный журналист.
«На самом деле, оружие само по себе не окажет решающего влияния на направление боевых операций. По моему мнению, его поставки будут иметь в основном психологическое значение как для украинской армии, так и для террористов», - отметил Петерсон, ссылаясь на заявление Андрея Михейченко, лейтенанта армии Украины. По словам автора статьи, и международные эксперты, и украинские военные соглашаются с тем, что ценность поставок летального оружия выходит далеко за пределы зоны военных действий.
Напомним, что разговоры о предоставлении Соединенными Штатами летального оружия Украине ведутся еще с 2014 года. Однако в последнее время эта тема приобретает более реальные очертания.