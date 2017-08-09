Трамп заявил о нецелесообразности угроз со стороны Северной Кореи

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его страна не оставит без ответа новые угрозы, звучащие со стороны северокорейских властей. Как передает replyua.net, такое мнение Трампа прозвучало в ходе его общения с журналистами в Бедминстере, штат Нью-Джерси, информирует телеканал CNN.
«Если Северная Корея нам будет и далее угрожать, ей придется столкнуться с такими яростью и огнем, каких еще никто в мире нигде не видел. Подобные заявления для нормальной страны совершенно неприемлемы. Они узнают, что такое наш огонь, наша ярость и беспрецедентная мощь», - сказал Трамп журналистам, которые прибыли в гольф-клуб, чтобы пообщаться с президентом США, пребывающим сейчас в отпуске.
В текущем году власти КНДР осуществили несколько запусков баллистических ракет. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын много раз заявлял, что его страна не намерена прекращать наращивание военного потенциала для отражения атак на цели США. Так, четвертого июля текущего года Пхеньян запустил баллистическую ракету «Хвасон-14», она упала в районе японской морской экономической зоны. Однако в Вашингтоне утверждают, что данная ракета может достичь Аляски.