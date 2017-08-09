валюта
СпецтемаВ Кремле всерьез нервничают, потому что помнят Афганистан 1986-го и американские «Stinger»

Трамп заявил о нецелесообразности угроз со стороны Северной Кореи

Трамп заявил о нецелесообразности угроз со стороны Северной Кореи
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его страна не оставит без ответа новые угрозы, звучащие со стороны северокорейских властей. Как передает replyua.net, такое мнение Трампа прозвучало в ходе его общения с журналистами в Бедминстере, штат Нью-Джерси, информирует телеканал CNN.

«Если Северная Корея нам будет и далее угрожать, ей придется столкнуться с такими яростью и огнем, каких еще никто в мире нигде не видел. Подобные заявления для нормальной страны совершенно неприемлемы. Они узнают, что такое наш огонь, наша ярость и беспрецедентная мощь», - сказал Трамп журналистам, которые прибыли в гольф-клуб, чтобы пообщаться с президентом США, пребывающим сейчас в отпуске.

В текущем году власти КНДР осуществили несколько запусков баллистических ракет. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын много раз заявлял, что его страна не намерена прекращать наращивание военного потенциала для отражения атак на цели США. Так, четвертого июля текущего года Пхеньян запустил баллистическую ракету «Хвасон-14», она упала в районе японской морской экономической зоны. Однако в Вашингтоне утверждают, что данная ракета может достичь Аляски.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ответ будет жестким: Елкин показал, как Путин ответит на санкции

Срочно: Жители одного из городков Донбасса вышли с протестами против передислокации одного из батальонов ВСУ
Важное за сутки
08 авг 2017
3107

Журналист рассказал, откуда растут ноги у «российского гражданства» Павла Климкина

Известный украинский журналист и политолог Александр Михельсон в своем блоге пишет о том, что, немного зная экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили и, анализируя его бред о российском

08 авг 2017
2866

Клімкін різко відповів Саакашвілі на його звинувачення щодо наявності російського громадянства

Керівник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін виступив з різкою заявою на попередні звинувачення екс-керівника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі, що нібито міністр має російське

Последние новости

Политолог: вы даже не представляете, что начнут говорить немцы, если товарооборот между Украиной и Германией резко увеличится

Социолог: в России началась очень опасная фаза

В НАТО прокомментировали визит Путина в Абхазию

Манн: Польша пустила Саакашвили, - она имеет «зуб» на Порошенко

В России могут запретить импортный алкоголь

Алексей Арестович: разговоры о насильственной смене власти так и остаются разговорами, если у власти остаются олигархи

Стало известно, почему на выборах во Франции победил Макрон

Врачи назвали идеальный возраст для первых родов

Журналист: всех, кто выступает в Крыму, надо сажать, а не запрещать въезд

Насалик: уголь теперь дорого обходится Украине, и антрацита по-прежнему не хватает

Пономарь: Гаагский суд приступил к рассмотрению очень важного иска

В Миграционной службе пояснили, почему задерживается выдача биометрических паспортов

Мощное землетрясение в Китае: число жертв возрастает с каждым часом

Синоптик: мощный антициклон движется в Украину

Олег Пономарь: никто не верит в неадекватность Путина

Активисты: наших военных кормят не мясом, а потрохами!

Немецкий политик: между Германией и Украиной назревает большой скандал

Политолог: Саакашвили теперь будет делать то же, что и российская власть

Горбачев сделал важное заявление о России и США: сделайте это, пока не поздно

В Финляндии пропали 37 украинцев, поехавших на заработки

 Новости за день