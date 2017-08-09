Трамп пригрозив Північній Кореї

Американський президент Дональд Трамп заявив, що в разі, якщо Північна Корея і надалі буде погрожувати Сполученим Штатам Америки, то їй слід чекати на «вогонь та лють» Вашингтона, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Глава Сполучених Штатів Америки, який нині хоч і перебуває у першій відпустці, повідомив, що офіційному Пхеньяну ліпше зупинити свої погрози для Сполучених Штатів Америки, інакше їх дії зустрінуть «вогонь та лють, яких ще не бачив цей світ». Напередодні президент США також привітав рішення Ради безпеки ООН щодо посилення санкційних обмежень проти КНДР, що було одноголосно ухвалено минулого тижня. Ці санкції передбачають, що КНДР заборонено експортувати вугілля, залізо, залізну руду, свинець, свинцеву руду, а також морепродукти. Очікується, що санкції мають завдати Пхеньяну щорічні збитки близько 1 млрд доларів. Крім того, країни-члени ООН не мають права збільшувати число працівників з Північної Кореї всередині держави і інвестувати в спільні проекти з північнокорейськими компаніями.
Слід зауважити, що раніше американська преса розповсюдила інформацію, посилаючись на дані Пентагону, що Північній Кореї вдалося успішно створити ядерний заряд для балістичних ракет.