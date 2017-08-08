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Результаты нового соцопроса: Трамп самый непопулярный президент в новейшей истории США

Результаты нового соцопроса: Трамп самый непопулярный президент в новейшей истории США
Телеканал CNN провел специальный опрос общественного мнения, посвященный первым двумстам дням президентства Дональда Трампа. Этот опрос с вечера понедельника находится в центре внимания американских СМИ и его результаты очень интенсивно обсуждаются, особенно в связи с динамикой изменения общественного мнения по сравнению со временем вступления Трампа в должность и по сравнению с первыми 100 днями его президентства Итак, результаты опроса, показывающие, что нынешний президент после 200 дней пребывания в Белом Доме является самым непопулярным президентом в новейшей истории США (1953-1961).

Согласно опросу 38% американцев в основном одобряют деятельность президента, в то время как 56% в основном не одобряют. 24% американцев полностью одобряют деятельность президента, в то время как 47% полностью не одобряют. 59% республиканцев полностью одобряют деятельность президента, но еще в феврале таких было 73%. 35% белых американцев с образованием не выше школьного полностью одобряют деятельность президента, в феврале таких было 47%, в то же время 50% таких американцев считают Трампа эффективным президентом. Эта категория избирателей составляет основу избирательной базы Трампа. Согласно экзит-полов 51% голосовавших за него в ноябре прошлого года не имеют образования выше школьного. 43% избирателей считают, что Трамп может принести изменения, которые нужны стране, в апреле таких было 48%. 39% избирателей считают, что Трамп может эффективно руководить правительством, в апреле таких было 44%.

Важно, что только 24% американцев говорят, что доверяют полностью или в основном информации, исходящей из Белого Дома, в то время как 30% американцев вообще не доверяют информации, исходящей из Белого Дома. 45% американцев считают, что президент своими действиями хорошо влияет на экономику, в то время как 47% придерживаются противоположного мнения. 62% американцев не одобряют подход Трампа к здравоохранению и медицискому страхованию. 61% американцев не одобряют внешнюю политику нынешней администрации. 55% американцев не одобряют поход администрации к вопросам эмиграции. 54% американцев не считают, что администрация поддерживает средний класс. 34% американцев одобряют идеи администрации в области налогов, в то время как 48% не одобряют. 62% американцев считают, что заявления и действия Трампа с тех пор, как он стал президентом, сделали их менее уверенными в его способности выполнять президентские обязанности. 58% американцев считают, что менеджерский стиль Трампа неэффективен для его должности. И еще важный момент, 52% американцев считают твиты Трампа неэффективными для общения со страной и миром, а 72% американцев считают, что его твиты не посылают правильную информацию другим мировым лидерам. 70% американцев считают, что президент слишком часто твитит в ответ на новости по ТВ, которые он смотрит, и 71% американцев считают, что это очень рискованный способ коммуникации для президента. Опрос проводился с 3 по 6 августа по телефону среди 1018 взрослых американцев, пропорционально представляющих разные социальные группы населения страны. Максимальная статистическая погрешность результатов опроса оценивается проводившими его социологами в 3,6%.
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