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Антирекордные 200 дней: рейтинг Трампа достиг дна

Антирекордные 200 дней: рейтинг Трампа достиг дна
Спустя двести дней президентства Дональда Трампа его рейтинг скатился до рекордно низких процентов. Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал CNN, несколько дней назад среди американцев был проведен новый опрос, и только 38 процентов граждан заявили, что положительно оценивают работу американского главы.

«За шесть месяцев президентства общий рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до самой низкой точки. Три четверти американцев говорят, что они не могут доверять большей части того, что слышат от Белого дома», сказано в сообщении телеканала. 56 процентов американцев заявили, что крайне недовольны деятельностью Дональда Трампа.

При этом на телеканале отметили, что Трамп установил антирекорд, поскольку ни у одного американского президента не было столь низкого рейтинга спустя 200 дней после вступления в должность. Источник отмечает, что до этого антирекорд принадлежал Биллу Клинтону – в 1993 году через 200 дней президентства рейтинг Клинтона составлял 44 процента, но это на целых 6 процентов больше, чем рейтинг Трампа. 44 процента рейтинг Трампа достигал в феврале этого года.
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