В Нью-Йорке на отеле Трампа появилось изображение Путина

На передней части фасада находящегося в городе Нью-Йорк отеля Trump SoHo можно увидеть спроецированное изображение главы российского государства Владимира Путина, которое сопровождает надпись «Happy to help, bro!» («Рад помочь, бро»). Как передает replyua.net , об этом пишет Business Insider. Кроме того, отмечается, что фасад здания «украсили» изображения флага России и надписи «Follow the money» и «Крепись, братан». Вместе с тем, перед самим зданием находились марширующие люди в форме, которая очень напоминала российскую. В их руках были государственные флаги России.Согласно информации журналиста и мультимедийного художника Робина Белла из Вашингтона, идея проведения данной акции принадлежит ему. На своей странице в Twitter он разместил несколько видеосюжетов. Свою акцию он назвал «Follow the money» («следуй за деньгами», который является одним из главных принципов расследовательской журналистики).Художественные акции Беллом устраивались не один раз. Таким образом, он, используя видеопроекцию, стремился проявить свою точку зрения. В прошлом месяце он создал серию высказываний относительно военных действий в Афганистане.