Стало відомо, скільки американців довіряють більшості інформації з Білого дому

Відомий американський телеканал CNN провів опитування, згідно з якою п’ять відсотків жителів США довіряють фактично всій інформації, яка надходить з Білого дому, дев’ятнадцять відсотків – більшій її частині, а сорок три відсотки – лише деякій. Про це передає replyua.net. Ще приблизно третина учасників опитування стверджують, що абсолютно не довіряють інформації, яку розповсюджує прес-служба Трампа
Дії американського президента на даній посаді підтримують тридцять вісім відсотків громадян США, у той час, як п’ятдесят шість відсотків дотримуються протилежної точки зору. Кореспонденти CNN наголошують, що з початку проведення подібних опитувань, тільки Білл Клінтон через сім місяців після вступу на найвищу державну посаду мав рейтинг менше половини американців – про його підтримку заявляли сорок чотири відсотки в 1993 році. Про категоричне несхвалення дій Дональда Трампа заявили сорок сім відсотків учасників опитування, а двадцять чотири відсотки громадян Сполучених Штатів повністю підтримують політику чинного президента та його адміністрації.
Зазначимо, що опитування було проведено за участі експертів дослідницької компанії SSRS для телеканалу CNN у телефонному режимі з 3 по 6 серпня.