Маккейн сравнил Россию с ИГИЛ, заявив, что она даже страшнее



Джон Маккейн, американский сенатор от Республиканской партии, считает, что Россия является самой большой угрозой, и она даже страшнее, чем террористы «Исламского государства».



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Напомним, что ранее у Маккейна диагностировали опухоль мозга. В настоящее время для сенатора подбирают эффективный курс лечения. Однако даже при положительном результате Маккейн, по оценкам специалистов, проживет не больше двух лет.

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Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе Джон Маккейн, американский сенатор от Республиканской партии, считает, что Россия является самой большой угрозой, и она даже страшнее, чем террористы «Исламского государства».Как передает replyua.net со ссылкой на The Arizona Republic, сенатор при этом отметил, что террористические группировки вроде ИГИЛ несут постоянную угрозу человечеству, но они не располагают такими возможностями, как Владимир Путин , поэтому угроза от России более значительная. «У них нет военных возможностей, технологий и стремлений править миром. У России есть. И Россия не является другом для свободного мира», - отметил сенатор и добавил, что РФ уже усилила присутствие на всем Ближнем Востоке, а также оказывает сильнейшее давление на восточноевропейские государства.Напомним, что ранее у Маккейна диагностировали опухоль мозга. В настоящее время для сенатора подбирают эффективный курс лечения. Однако даже при положительном результате Маккейн, по оценкам специалистов, проживет не больше двух лет.