Росія в рази небезпечніша за ІДІЛ – Маккейн

Американський сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн заявив, що Російська Федерація є в рази більшою загрозою, ніж терористичне угрупування Ісламська держава, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Американський політик зазначив, що ІДІЛ є постійною загрозою, однак ці терористи зовсім не мають тих можливостей, якими володіє режим президента Російської Федерації Володимира Путіна. Маккейн підкреслив, що ІДІЛ, зокрема, не мають таких військових можливостей, розробок, технологій та прагнень володарювати всім світом. Натомість у Росії такі амбіції присутні і саме тому РФ не є другом для вільного світу, підкреслив Маккейн. За словами сенатора, Москва встановила власну присутність на території Близького Сходу, а також продовжує тиснути на держави Східної Європи.
Варто нагадати, що сенатор Джон Маккейн відомий своїми гострими та критичними заяву на адресу РФ та неодноразово заявляв про необхідність надання Україні летальної зброї. Крім того, сенатор напередодні зазначав, що нові санкції США проти РФ є показником того, що офіційний Вашингтон змусить Москву справжню ціну за «напад на демократичні цінності, порушення прав людини, анексію Криму та дестабілізацію України».