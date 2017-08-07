Конгрессвумен от Демократической партии: когда мы закончим с Трампом, мы должны взяться за Путина

Как пишет в своем блоге украинский политолог Алексей Голобуцкий, похоже, что президенту РФ Владимиру Путину надеяться в США уже совсем не на кого: в интервью ЭйБиСи конгрессвумен от Демократической партии Уотерс заявила: «когда мы закончим с Трампом, мы должны взяться за Путина. Он следующий». Телеведущая, чтобы прояснить ситуацию, добавила: «Вы убьете двух зайцев: Трампа и Путина, а потом возьметесь за Пенса».
По словам политолога, в США, конечно, обсуждался вопрос вероятности импичмента Трампа, и конгрессвумен вроде как просто оговорилась, имея в виду Пенса. «Оговорочка вышла кровожадная и очень неприятная, как для окружения Трампа, так и Путина. А ведь это – демократы! Еще немного – и переплюнут по суровости в отношении России республиканцев!», – написал Алексей Голобуцкий.
Уже сейчас можно сказать, что сейчас не столько Путин шокирован, столько Трамп. Миллиардер полагал, что президент США наделен необычайной властью и сможет за считанные часы снять санкции с России, развернуть вектор внешней политики на 180 градусов, но, как оказалось, – можно повлиять на ход избирательной компании, но вот сломать демократическую систему в США, которая цементировалась годами, – не так просто.