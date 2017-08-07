Трамп всерьез обеспокоен расследованиями спецпрокурора Роберта Мюллера, – The Washington Post

Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн, назначивший спецпрокурора по расследованию Рашагейта Роберта Мюллера и определивший при назначении сферу расследуемых возможных преступлений, а также единственный на сегодняшний день, кто потенциально имеет юридическое право уволить Мюллера, заявил в интервью The Washington Post, что спецпрокурор Роберт Мюллер имеет право расследовать любые преступления, которые могут быть выявлены в ходе расследования Рашагейта.
Издание отмечает, что заявление Розенстайна последовало после серии заявлений президента США Дональда Трампа и его сторонников о «красных линиях» в расследовании, якобы неправомерности расследования Мюллером возможного отмывания денег организацией Трампа и других потенциальных преступлений, которые могли быть совершены до выборов 2016 года.
Журналисты отмечают, что Трамп всерьез взволновался из-за спецпрокурора Роберта Мюллера, который, вполне возможно, может предоставить серьезные улики не только в деле Рашагейта, но и неправомерной деятельности Трампа еще до того, как он стал президентом США.