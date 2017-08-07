Пенс не собирается сменить Трампа на посту президента США

Майк Пенс, вице-президент США, опроверг слухи о том, что он собирается участвовать в президентских выборах 2020 года. Как информирует replyua.net со ссылкой на американские СМИ, ранее многие источники, в частности, Нью-Йорк Таймс, сообщали, что якобы Пенс будет готовиться к выборам, представляя на них Республиканскую партию, а Дональд Трамп откажется баллотироваться на второй срок, и сейчас республиканцы создают секретный штаб по продвижению Пенса.
«Утверждения в этой статье категорически ложны и представляют собой попытку средств массовой информации расколоть нашу администрацию», - заявил вице-президент. Кроме того, в материале Нью-Йорк Таймс говорилось о том, что сам Пенс неоднократно говорил, что будет баллотироваться, если Трамп от этого откажется.
Нужно отметить, что многие эксперты сходятся в том, что Трампу точно не светит второй срок, более того, ему не дадут досидеть и первый срок и отправят в отставку. Пенс, между тем, утверждает, что администрация готовится к программе Трампа на следующих выборах.