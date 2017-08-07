Тиллерсон: мы готовы сотрудничать с Россией, и некоторые разногласия этому не помешают

Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничество с Россией, и этому не могут помешать существующие разногласия по некоторым вопросам. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое заявление прозвучало от Рекса Тиллерсона, госсекретаря США, после его встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
По словам госсекретаря, он смотрит на отношения между Россией и США только с прагматической позиции. Тиллерсон подчеркнул, что во время встречи с Лавровым он обратил внимание на то, что Россия готова обсуждать вопросы, связанные с урегулированием ситуации на востоке Украины, и США планируют скоординировать действия со всеми сторонами, которые вовлечены в эту ситуацию, таким образом, что будут учтены интересы всех сторон.
Впрочем, во время встречи госсекретарь заявил главе российского МИДа, что в Кремле должны понимать всю серьезность последствий вмешательства в президентские выборы в США. «Существующие между двумя странами проблемы могут быть решены, мы готовы к сотрудничеству», добавил Рекс Тиллерсон.