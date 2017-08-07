США намерены ответить России на сокращение количества дипломатов до 1 сентября – Тиллерсон

Глава американского Госдепа Рекс Тиллерсон заявил, что официальный Вашингтон даст ответ на сокращение в России количества сотрудников миссии США до первого сентября текущего года. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press. В частности, Тиллерсон отметил, что о данном сроке он уже сообщил руководителю российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову во время состоявшейся встречи на Филиппинах вчера, шестого августа.
Вместе с тем, Рекс Тиллерсон сказал, что американские власти пока не успели определиться с формой ответа на сокращение Россией дипломатической миссии США. Высокопоставленный чиновник отметил, что задал Лаврову «пару уточняющих вопросов» относительно данной меры.
Напомним, что российская сторона 28 июля обратилась с требованием к США относительно сокращения числа в России сотрудников американского дипломатического корпуса и техперсонала до 455 человек. Точно такое же количество российских дипломатов осталось в США после 29 декабря прошлого года, когда в Белом доме приняли решение о высылке 35 российских дипломатов и закрыты два российских диппредставительства в городах Нью-Йорк и Мэриленд.