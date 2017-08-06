У Мін’юсті США пообіцяли не переслідувати журналістів

У Міністерстві юстиції Сполучених Штатів Америки налаштовані на боротьбу з витоком таємної інформації з державних структур, однак відомство не має на меті переслідувати журналістів, які публікують ці дані, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Відповідну заяву зробив заступник керівника Мін’юсту США Род Розенстайн. Він наголосив, що нині йде пошук тих, хто розголошує таємні дані, а не пошуки журналістів. Представники влади націлені знайти тих, хто порушує норми закону і не збираються переслідувати представників преси за те, що вони виконують свою роботу. Щоправда при цьому представник міністерства додав. що він допускає, що в майбутньому звинувачення будуть висувати і журналістам, які навмисно порушують закон. Крім того, Розенстайн зазначив, що в окремих ситуаціях представники влади мають право домагатися, аби представники ЗМІ розкрили своїх інформаторів.
Варто нагадати, раніше генпрокурор США Джефф Сешнс звернувся до потенційних джерел преси у владних структурах зі застереженням, аби ті припинили передавати таємну інформацію журналістам.