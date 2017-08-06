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Политолог: Трамп подписал закон о санкциях, но как он будет воплощаться в жизнь?

Политолог: Трамп подписал закон о санкциях, но как он будет воплощаться в жизнь?
Петр Олещук, известный политолог, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал подписание Дональдом Трампом нового закона об ужесточении санкций против России, отметив, что еще неизвестно, насколько полным будет воплощение всех пунктов этого закона, передает replyua.net.

По словам Олещука, президента США прижали к стене железобетонными аргументами, и он не мог не подписать новый пакет санкций, однако в то же время Трамп подписал документ «гибридно», высказав свое несогласие с некоторыми положениями. «В сообщении говорится, что Трамп подписал закон, но к нему прилагается приложение с оговорками от администрации президента о последствиях и конституционности некоторых положений. В заявлении Трампа нет сигнала о намерении обойти аспекты закона», - отмечает Олещук, однако, по его мнению, американский президент будет действовать в соответствии со своими полномочиями в рамках Конституции США.

олитолог отмечает, что речь идет только о «гибридной» подписи, и с выводами ни в коем случае нельзя спешить, поскольку Трамп пока не собирается завершать борьбу. Напомним, что Трамп подписал закон о новых санкциях 2 августа.
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