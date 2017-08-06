Советник Трампа пояснил, почему Вашингтон поддержит Киев оружием

В беседе с журналистами Герберт Макмастер, являющийся советником американского президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности, предположил, что Соединенные Штаты все же могут начать поставлять Украине летальное оружие, передает replyua.net. По словам советника главы Белого дома, американская власть хочет, чтобы боеспособность Украины усилилась, так как это поможет предотвратить «вторжение на ее территорию».
«Главным вопросом является то, в каком именно виде поддержки нуждается Украина, чтобы это полностью соответствовало интересам США и желании достичь состояния, когда со стороны России не будут предприниматься дальнейшие шаги для дестабилизации в Украине», - пояснил он.
Ранее в Пентагоне анонсировали, что могут принять решение рекомендовать Белому дому поставить в Украину новые виды современного оружия, чтобы помочь этой стране в противодействии российской агрессии. В то же время в американско0м военном ведомства еще не определились, каким именно образом это оружие будет поставлено в Украину – напрямую либо при содействии посредников. Также не решен вопрос о том, кто будет обучать украинских военнослужащих управлять им.