Корреспондент: друг Саакашвили оправдывался перед своими сторонниками в Западной Вирджинии

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов и друг многострадального Михаила Саакашвили, приехал в Западную Вирджинию, где выступил с большой речью перед своими сторонниками.
Как информирует replyua.net, об этом Иван Яковина, корреспондент Нового времени, пишет в своем блоге. По его словам, Трамп снова отвергал все обвинения в свой адрес, заявив, что все его связи с Россией, а также связи его кампании с русскими, - это абсолютно выдуманная история, не имеющая ничего общего с реальностью. «Обращаясь к толпе, Трамп поинтересовался: «Вы когда-либо видели русских в Западной Вирджинии, Огайо и Пенсильвании? Сегодня тут русские есть?». Думаю, не будет преувеличением сказать, что в Пенсильвании русских – навалом», - отмечает корреспондент.
По его словам, поскольку Пенсильвания примыкает к штату Вашингтон, русские там просто вербуют в свои сети всех, кого не лень, - в том числе и разного рода граждан США, и, возможно, среди завербованных были и представители предвыборной кампании нынешнего американского президента.