Вашингтон офіційно сповістив ООН про вихід з кліматичної угоди

Офіційний Вашингтон оприлюднив перший письмовий документ, в якому зазначається, що Сполучені Штати Америки мають наміри вийти з Паризької кліматичної угоди, що було підписано президентом Бараком Обамою в 2015 році, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
У оприлюдненому Державним департаментом повідомленні, адресованому Організації Об’єднаних Націй, зазначається, що США мають наміри залишитися в процесі переговорів. Раніше 45-ий глава США Дональд Трамп привернув до себе увагу громадськості та ЗМІ, коли в червні цього року вперше заявив про плани щодо виходу американської сторони з підписаної угоди. Тоді Трамп говорив, що угода «карає Штати» і буде коштувати для США «мільйони американських робочих місць».
Водночас оприлюднену заяву Вашингтону слід вважати символічним кроком, адже жодна країна-підписант договору не має права оголосити про подібні наміри до 4 листопада 2019 року. Лише потім можна офіційно розпочати офіційний процес виходу з кліматичної угоди, але і це займе ще рік часу. Це відбудеться саме через декілька тижні після нових виборів президента США у 2020 році і цілком ймовірно, що новий глава держави вирішить відновити угоду.