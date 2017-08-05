ЗМІ оприлюднили нові факти розслідування щодо втручання РФ в вибори президента США

Американські спецслужби продовжують розслідувати справу про втручання Росії в вибори президента США та ймовірну співпрацю штабу Дональда Трампа з російськими посадовцями. Цього разу видання The New York Times повідомило, що спецпрокурор Роберт Міллер в рамках розслідування вперше звернувся до Білого дому з запитом щодо отримання документів на екс-радника Трампа Майкла Флінна, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
За даними журналістів, посол РФ у США Сергій Кисляк, повноваження якого добігли до кінця в минулому місяці, заявив про готовність давати свідчення щодо «втручання Росії у вибори президента США», однак лише для парламенту РФ. Російський дипломат також заперечив, що він мав якісь секретні переговори з Флінном напередодні виборів і та зустріч, інформація про яку раніше просочилася в ЗМІ і спричинила скандал, насправді, за словами Кисляка, «була звичайною і вони говорили про найпростіші речі, зокрема, тероризм».
Варто нагадати, після скандалу довкола зустрічі Майкла Флінна з послом Росії в США Сергієм Кисляком, американський посадовець пішов з посади радника президента Трампа з питань національної безпеки.