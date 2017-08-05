У Держдепі офіційно анонсували вихід США з Паризької кліматичної угоди

Напередодні, 4 серпня, у Держдепартаменті США проінформували ООН про рішення щодо відмови від Паризької кліматичної угоди. Як передає replyua.net, така інформація розміщена на офіційному сайті зовнішньополітичного відомства.
Водночас, Держдеп нагадав слова глави Білого дому Дональда Трампа, у відповідності до яких офіційний Вашингтон може відновити свою участь в угоді, якщо її умови «будуть більш прийнятними для бізнесу, робочих, населення та платників податків».
У відповідності до заяви, Сполучені Штати мають намір продовжувати скорочення викидів шкідливих парникових газів за допомогою новітніх технологій та наукових досягнень. Більше того, американська влада готова до співпраці з низкою інших країн для «допомоги у більш ефективному використання викопних видів палива та використання технологій відновлювальних та інших чистих джерел енергії». За даними The New York Times, для офіційного виходу США з угоди може знадобитися близько трьох років, і протягом цього часу американська сторона буде брати участь у засіданнях ООН, на яких розглядатимуться питання клімату.