Пентагон порекомендовал Белому дому поставить в Украину летальное оружие

Представители американского оборонного ведомства обратились с рекомендацией к администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с просьбой о предоставлении Украине высокотехнологичного противотанкового вооружения. Как передает replyua.net, такую информацию распространили журналисты NBC News со ссылкой на проверенные авторитетные источники.
В частности, сразу три американских чиновника отметили, что рекомендация Пентагона о передаче Киеву высокотехнологичного противотанкового вооружения , которое бы помогло в борьбе с российской агрессией, уже находится на рассмотрении в Белом доме. Также по информации источников, в предлагаемом пакете помощи предусмотрено использование противотанковых ракет Javelin. Их стоимость примерно равняется пяти десяткам миллионов долларов.
Комментируя эту информацию, эксперт NBC News Джеймс Ставридис, который ранее занимал должность командующего Североатлантического альянса, заявил, что подобный шаг Пентагона является правильным, и не последнюю роль в этом сыграл американский министр обороны Джеймс Маттис.