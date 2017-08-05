США собираются ввести крайне жесткие санкции против Северной Кореи

В Совете безопасности ООН Соединенными Штатами была инициирована резолюция, которая направлена на ужесточение ограничений в отношении Северной Кореи.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, об этом рассказал один из дипломатов Совбеза ООН. По его словам, США предложили сократить ежегодные доходы Северной Кореи от экспорта продукции до одного миллиарда долларов, и это значит, что КНДР окажется в очень сложных экономических условиях. Дипломат уточнил, что речь идет о сокращении экспорта примерно на треть, что сулит печальные последствия для экономики страны. Планируется полностью запретить экспорт морепродуктов, свинцовой руды, свинца, железной руды, железа и угля. Дипломат подчеркнул, что существует большая вероятность того, что Россия и Китай поддержат проект резолюции.
Помимо этого, проект резолюции устанавливает запрет на увеличение текущего числа рабочих из Северной Кореи, работающих за рубежом, на новые совместные проекты с КНДР и любые новые инвестиции в текущие совместные проекты. Представители США в Совбезе уже заявили, что голосование по этой резолюции может состояться сегодня, 5 августа, и все страны единогласно за нее проголосуют.