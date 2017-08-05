Звезда «Секса в большом городе» может стать губернатором Нью-Йорка

Популярная актриса Синтия Никсон будет баллотироваться на пост губернатора Нью-Йорка. Как информирует replyua.net, ссылаясь на The Wall Street Journal, эксперты уверены, что Никсон будет самым серьезным конкурентом Эндрю Куомо, который сейчас занимает пост губернатора Нью-Йорка.
Источник отмечает, что Куомо собирается идти на новый срок, однако Синтия может «отодвинуть» губернатора на предстоящих выборах. Выборы состоятся в следующем году. Никсон знакома нашим зрителям по роли Миранды в сериале «Секс в большом городе». Актриса поддерживает Демократическую партию, является известной активисткой. Ранее она активно поддерживала легализацию однополых браков. Сама Никсон открыто заявляет о своей нетрадиционной ориентации. Много лет она состоит в браке с женщиной, постоянно появляется с ней на публике.
Раньше Синтия успела побывать замужем и родить детей, однако позже познакомилась с активисткой по имени Кристин. Их отношения длятся с 2004 года. В мае 2012 года пара смогла узаконить свои отношения. Десять лет назад Синтия боролась с раком и победила его.