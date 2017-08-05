Міноборони США передало Білому дому рекомендацію щодо надання летальної зброї Україні – ЗМІ

У адміністрації президента Сполучених Штатів Америки отримали рекомендацію представників Пентагону щодо погодження рішення про передачу Україні летального озброєння, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідну інформацію поширили американські ЗМІ, посилаючись на джерела у владних колах. Мова йде, зокрема, про високотехнологічну протитанкову зброю, яка допоможе боротися з російською агресією на Донбасі. За даними посадовців, у запропонованому Пентагоном пакеті допомоги фігурують протитанкові ракети Javelin на суму майже 50 мільйонів доларів.
Варто зазначити, що це вже не вперше останнім часом у пресі з’являється інформація про активні переговори між американськими посадовцями з приводу надання Україні летальної зброї. Зокрема, раніше повідомлялося, що представники Пентагону спільно з Державним департаментом США розробили відповідний план надання військової допомоги Україні, який, щоправда, ще не був затверджений президентом Трампом. Натомість, за даними журналістів, міністр оборони США Джеймс Меттіс підтримав це рішення.