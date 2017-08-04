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Сенат продолжает давление на Белый дом: сенаторы ушли в «хитрый» отпуск, оставив Трампа без выбора

Сенат продолжает давление на Белый дом: сенаторы ушли в «хитрый» отпуск, оставив Трампа без выбора
Сенат Конгресса США ушел с сегодняшнего дня в «хитрый» отпуск до 5 сентября. «Хитрый» потому, что Сенат не находится официально в отпуске, а находится на так называемой pro forma сессии. Каждые вторник и пятницу Сенат может при необходимости собраться, а, если необходимости нет, то составлено расписание дежурств сенаторов, в частности, для получения официальных сообщений из Белого Дома. Об этом сообщает американський телеканал CNN, передает replyua.net.

Журналисты отмечают, что сделано это для того, чтобы не дать возможности президенту Трампу не дать возможности произвести какие-то назначения в администрацию, например, министров, заместителей министров, а также послов, без утверждения Сенатом. Если бы Сенат был в отпуске, президент мог бы уволить любого министра и назначить нового без утверждения его Сенатом.

Главное, что сейчас pro forma сессия была объявлена в первую очередь для того, чтобы не дать Трампу возможности уволить генпрокурора Сешанса и назначить без утверждения Сенатом нового генпрокурора, который мог бы уволить спецпрокурора Мюллера. Сешанс уволить его не может, поскольку взял самоотвод от расследования Рашагейта.
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