Трамп заявил, что информация о том, что его предвыборная кампания была связана с Россией – это унизительная для США фальшивка

Вчера, 3 августа, глава Белого дома Дональд Трамп выступил перед участниками митинге в штате Западная Вирджиния и сказал, что сведения о том, что он в ходе своей предвыборной кампании имел связи с Россией – это «мистификация», сфабрикованная Демократической партией. Об этом передает replyua.net со ссылкой на Associated Press.
Со слов американского лидера, слухи о том, что он якобы имеет договоренности с Россией, «для США унизительны». Трамп также отметил, что от этой «фальшивой мистификации» страдает американский народ и Конституция страны. Более того, президент США уверен, что через использование истории с российским следом в процессе предвыборной кампании была совершена «попытка оправдать самое большое поражение за всю историю США», подразумевая свою победу над Хиллари Клинтон, которую выдвинула Демократическая партия. Дональд Трамп уверен, что победа республиканцам на выборах досталась не благодаря России, а американскому народу.
Также президент США заявил, что хотя демократы и заявляют о том, что Россия причастна к американской предвыборной кампании, у них «отсутствует сообщение, повестка дня или вообще видение этого процесса».