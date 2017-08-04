В США заявили о вреде для РФ из-за выдворения американских дипломатов

Принудительное сокращение численности штата дипмиссий США в России – неправильное решение, и, в первую очередь, оно навредит не США, а самой России. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Укринформ, такое заявление во время брифинга прозвучало от Хизер Наурет, пресс-секретаря Госдепартамента США.
«В первую очередь, сами русские пострадают вследствие этого, потому что многие работники наших дипмиссий являются гражданами России. Экономика в России уже и так не в лучшем состоянии, поэтому это решение навредит их гражданам еще больше», - заявила пресс-секретарь. По ее словам, российские власти продолжают обижать свой собственный народ. Наурет при этом подчеркнула, что Соединенные Штаты уже рассматривают варианты ответных мер, и, скорее всего, из-за выдворения американских дипломатов против России будут применены какие-то новые ограничения.
Напомним, что Дональд Трамп, подписав документ о санкциях, заявил о том, что во всем виноват Конгресс США, а спустя несколько часов появилась информация, что президент берет длительный отпуск – на 17 дней.