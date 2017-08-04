валюта
СпецтемаЖители одного из городков Донбасса вышли с протестами против передислокации одного из батальонов ВСУ

В США заявили о вреде для РФ из-за выдворения американских дипломатов

В США заявили о вреде для РФ из-за выдворения американских дипломатов
Принудительное сокращение численности штата дипмиссий США в России – неправильное решение, и, в первую очередь, оно навредит не США, а самой России. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Укринформ, такое заявление во время брифинга прозвучало от Хизер Наурет, пресс-секретаря Госдепартамента США.

«В первую очередь, сами русские пострадают вследствие этого, потому что многие работники наших дипмиссий являются гражданами России. Экономика в России уже и так не в лучшем состоянии, поэтому это решение навредит их гражданам еще больше», - заявила пресс-секретарь. По ее словам, российские власти продолжают обижать свой собственный народ. Наурет при этом подчеркнула, что Соединенные Штаты уже рассматривают варианты ответных мер, и, скорее всего, из-за выдворения американских дипломатов против России будут применены какие-то новые ограничения.

Напомним, что Дональд Трамп, подписав документ о санкциях, заявил о том, что во всем виноват Конгресс США, а спустя несколько часов появилась информация, что президент берет длительный отпуск – на 17 дней.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Експерт: цей вчинок Путіна не піддається поясненню

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе
Важное за сутки
03 авг 2017
6875

Стоит ожидать революцию: Огрызко «обрадовал» россиян последствиями новых санкций

Буквально в течение полугода стоит ожидать реального и ощутимого влияния новых санкций Белого дома против Кремля, так как спустя шесть месяцев завершится сбор американской финансовой разведкой

04 авг 2017
6330

Павел Нусс: то, что в России шок и паника «после вчерашнего» - неоспоримый факт

Заявление премьер-министра РФ Медведева о том, что «президент США Дональд Трамп своим подписанием закона о новых санкциях в отношении РФ «максимально унизительным способом сдал власть Конгрессу»

03 авг 2017
5717

Порошенко проти Путіна: президент України грає «в довгу» і перемагає у кожному раунді – експерт

У цьому році на світовій геополітичній арені відбулись фундаментальні, тектонічні зміни, - переконаний блогер та волонтер Юрій Бірюков. Про те, чого чекати далі оглядач розповів на власній сторінці в

Последние новости

Известный лоукостер анонсировал два новых рейса из Украины

Сотник: Путін вже нічого не може зробити проти санкцій, вони на десятиліття

Российские эксперты обвинили Путина в том, что он лишил россиян будущего

Медведев отправляется в Крым на совещание с «властями»

Полторак порадив «диванним експертам», які критикують парад, спочатку побувати в окопах

Журналист: Трамп однозначно ведет какую-то свою игру по отношению к России или же он просто камикадзе

Опрос в РФ: россияне стали негативно относиться к Трампу

Саркози предъявили подозрение в получении взяток

Блогер: вопросов больше не к регионалу Семченко, а к Вересню, который скотился до уровня телеведущих Савченко и Червоненко

Крупная обувная сеть России уходит с украинского рынка

Турчинов: разработана система для блокирования российских телеканалов на Донбассе

В случае досрочных выборов Тимошенко одержит победу над Порошенко – политолог

+39 – не предел, - синоптики заговорили о новых температурных рекордах в Украине

Суд обязал Навального выплатить крупный штраф

Насалик ожидает, что до конца 2019 года Украина полостью откажется от антрацита

Лукашенко обратился с важным заявлением ко всем белорусам

Эксперт: эта холодная война может перерасти в горячую войну

Трамп заявил, что информация о том, что его предвыборная кампания была связана с Россией – это унизительная для США фальшивка

Кирилл Сазонов: теперь Лепсам и Лолитам разрешат въезд в Украину и даже бесплатно отвезут из Борисполя в СИЗО

В США заявили о вреде для РФ из-за выдворения американских дипломатов

 Новости за день