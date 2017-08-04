Кільце стискається: сенатори хочуть позбавити Трампа ще одного права

Побоюючись того, що президент США Дональд Трамп може перейти від словесних погроз і уїдливих зауважень на адресу спецпрокурора Мюллера до справи і може вжити заходів щодо його звільнення, сенатори Том Тілліс, республіканець з Північної Кароліни і Кріс Кунс, демократ з Делавера, збираються внести в Сенат законопроект, що забороняє президенту звільняти спецпрокурорів з ретроактивною дією, починаючи з дня призначення Мюллера. Про це повідомляє американський телеканал CNN, передає replyua.net.
Телеканал повідомляє, що законопроект передбачає, що тільки затверджений Сенатом генпрокурор матиме право звільнити спецпрокурора. Експерти вже назвали дану законодавчу ініціативу безпрецедентною в історії, адже сенатори настільки не довіряють президенту США, що намагаються якомога більше позбавити його функцій та прав, які споконвічно належали саме главі Білого дому. Це відбивається і на підтримці Трампа самими американцями, які все більше розчаровуються у своєму виборі.
Нагадаємо, нинішній генпрокурор Сешанс взяв, як відомо, самовідвід від курирування розслідувати Рашагейта і в зв'язку з цим звільнити Мюллера не може. Журналісти підкреслюють, дуже добре, що ця законодавча ініціатива двопартійна, що знову підтверджує єдність республіканців та демократів в питання протидії Трампу.