Госдеп рассматривает варианты предоставления оружия Украине

Власти Соединенных Штатов не исключают вариант, при котором в ближайшее время может быть принято решение о поставках оборонительного оружия в Украину.
Как информирует replyua.net со ссылкой на американские источники, об этом накануне во время брифинга рассказала Хизер Нойерт, пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов. «Мы не поставляли оружие Украине, но, тем не менее, такой вариант существует», - заявила пресс-секретарь. Напомним, что ранее появилась информация о том, что Пентагон и Госдеп разработали план, согласно которому могут быть обеспечены поставки оборонительного оружия в Украину.
«Пентагон и Госдепартамент разработали план по поставке Украине противотанковых ракет и другого оружия и ожидают одобрения предложений со стороны Белого дома», - говорилось в сообщениях американских СМИ. Речь может идти о поставках средств ПВО и противотанковых ракетных комплексов. Нужно отметить, что в США говорят о летальном оружии для Украины уже три года, однако этот вопрос так и завис в воздухе.