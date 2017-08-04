Госдеп: Россия – ядерная держава, но мы не собираемся закрывать глаза на то, что она делает в Украине

Несмотря на то, что Соединенные Штаты хотят улучшить отношения с Россией, они не собираются закрывать глаза на то, что РФ делает в Украине. Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, об этом заявила во время брифинга Хизер Наурет, пресс-секретарь Государственного департамента США.
«То, что мы хотим найти зоны взаимодействия и улучшить отношения с Россией, где это возможно, ведь они еще и ядерная супердержава, не означает, что мы будем закрывать глаза на плохие действия, в которые они вовлечены в Украине», - подчеркнула пресс-секретарь. Наурет отметила, что украинский вопрос для США один из самых важных, и Вашингтон выступает за территориальную целостность Украины, поэтому продолжить требовать от РФ ответственности за то, что сейчас происходит в Украине.
По словам пресс-секретаря, Курт Волкер был специально назначен на должность спецпредставителя, чтобы решить часть созданных проблем. Напомним, что в среду, 2 августа, Дональд Трамп подписал закон об ужесточении антироссийских санкций, и это событие вызвало негодование в России.