Эксперт: рыжий заскулил, обвиняя во всем Конгресс

Карл Волох, известный бизнесмен, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал подписание закона о новых санкциях против России, информирует replyua.net. По его словам, что касается Дональда Трампа, то здесь можно предположить две вещи – или президент США не умеет контролировать свои эмоции, или же он совершенно глупый человек.
«Вместо того, чтобы выдать новый санкционный закон за совместное с Конгрессом достижение и продемонстрировать, что подозрения в явно неподобающей "мягкости" к России не имеют никакого основания, рыжий стал скулить, что отношения с РФ находятся на дне и виноват в этом Конгресс», - пишет Волох. По его словам, этот идиот (Дональд Трамп, - ред.) совершенно не понимает, что и простой американский народ, и абсолютно весь истеблишмент давно уверены, что отношения с РФ – это не ценность, с которой надо носиться.
По убеждению Волоха, американцы, в отличие от Трампа, понимают, что отношения были испорчены действиями Москвы, а не Вашингтона, и то, что Трамп снова выставляет себя идиотом, - это факт, к тому же, он выставил себя еще и обиженным, а также продемонстрировал абсолютное бессилие.