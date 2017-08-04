Трамп либо глуповат, либо совсем уж не способен контролировать свои эмоции, – блогер

Президент США Дональд Трамп либо глуповат, либо совсем уж не способен контролировать свои эмоции. Такое мнение в соцсети Facebook высказал известный украинский блогер и общественный активист Карл Волох. Он добавляет, что вместо того, чтобы выдать новый «санкционный закон» за свое совместное с Конгрессом достижение и продемонстрировать, что подозрения в явно неподобающей «мягкости» к России не имеют никакого основания, глава Белого дома стал скулить, что «отношения с Россией на низшей точке» и виноват в этом исключительно Конгресс.
«Идиот просто не способен понять, что не только истеблишмент, но и американский народ долее не считает отношения с Россией ценностью и убежден, что испорчены они исключительно действиями Москвы, а никак не Конгресса. Так что, Трамп в очередной раз выставил себя дурачком, да еще и бессильным и обиженным», – написал Карл Волох.
Впрочем, некоторые эксперты полагают, что заявление Трампа свидетельствует о том, что его связь с Россией – это не только сугубо бизнес-интересы, но и что-то больше, раз он, подписав закон, начал просто-таки публично извиняться перед Путиным, рассказывая, что он против санкций и считает Россию чуть ли не самой честной и преданной страной.