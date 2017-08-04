Бути летальній зброї чи ні: у Держдепі США відповіли, чи є рішення по цьому питанню

У Державному департаменту США прокоментували, як нині просувається обговорення питання щодо надання офіційному Києву летального озброєння, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Як зазначила під час брифінгу в четвер, 3 серпня, речниця Держдепу Хезер Науерт, влада Сполучених Штатів Америки не відкидає можливості постачання в майбутньому Україні оборонного озброєння, однак наразі єдиного рішення з цього приводу у Вашингтоні немає і консультації у владних колах США продовжуються.
Слід нагадати, в понеділок, 31 липня, американське видання Wall Street Journal поширило інформацію, посилаючись на власні джерела серед вищих посадовців, що представники Міноборони США та Державного департаменту працюють над розробкою плану постачання Україні летального озброєння. Мова йде, зокрема, про протитанкові комплекси та інші види оборонної зброї. За даними ЗМІ, цей план ще не був розглянутий і затверджений у Білому домі, але його вже ухвалив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Джеймс Меттіс.