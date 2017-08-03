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Президент Трамп збирається в першу відпустку

Президент Трамп збирається в першу відпустку
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має наміри відправитися в першу відпустку з тих пір, як він перебуває на посаді глави держави, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

За даними американської преси, Трамп поїде відпочивати до власного гольф-клубу, що розташований у штаті Нью-Джерсі. Розпочнеться відпочинок президента США в п’ятницю, 4 серпня і триватиме 17 днів. Американські ЗМІ зазначають, що поки президент відпочиватиме, у Білому домі мають свої плани на роботу. Зокрема, за даними Associated Press, у західній частині адміністрації президента США планують замінити систему опалення та кондиціонування, яка пропрацювала без заміни вже 27 років.

Варто нагадати, за 2 дні до відпустки, Дональд Трамп поставив свій підпис під законом про запровадження нових санкцій проти Росії, КНДР та Ірану. Трамп зазначив, що Сполучені Штати Америки не будуть терпіти втручання і разом зі свою поплічниками будуть протистояти підривній діяльності Російської Федерації. Крім того. у Білому домі заявили, що попри те, що президент Трамп критикує окремі положення документу, він націлений виконувати його.
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