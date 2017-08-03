Президент США Дональд Трамп атаковал в Твиттере конгрессменов и показал, что не собирается оставлять безнаказанными заговоры в Республиканской партии. Уже с точностью 100% можно сказать, что Трамп подписал закон о санкциях против России не потому что он и правду считает эту страну виновной, а потому что он президент США и по-другому поступить просто не мог. В то же время Трамп не упустил возможности лишний раз показать Конгрессу, что он этого так не оставит и еще повоюет за то, что санкции были смягчены. Об этом в своем блоге пишет известный израильский политический обозреватель Соломон Манн.
«Наши отношения с Россией стали наихудшими и самыми опасными за все времена, за это Конгрессу спасибо скажите, это те самые люди, которые нам даже нормальную медстраховку сделать не могут», – написал Трамп в Твиттере.
По словам Соломон Манна, обращение напрямую к избирателям – это стиль Трампа. Он показывает, что начинает гнобить республиканских депутатов так же, как до сих пор гнобил «левую» прессу. «В конечном итоге, Трамп ведь прав. Все на что сподобились депутаты Конгресса за все 6 первых месяцев нового президентства – это издать десяток идиотских актов, которые либо потом были отменены, либо отправлены на доработку, либо привели уже к катастрофическим результатам», – резюмировал Манн.