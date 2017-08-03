Затверджені санкції позбавляють Трампа можливості укласти угоду з Кремлем – сенатор

Затверджені днем раніше президентом США санкційні обмеження проти Росії, КНДР та Ірану, дозволять Вашингтону зайняти більш рішучу щодо зазначених країн позицію, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Відповідну думку висловив сенатор Бен Крадін, який також є членом комітету із закордонних справ. На думку сенатора, в цьому питання мова йде не про Дональда Трампа та його навички ведення перемовин, а виключно про Америку. За його словам, кожен із цих держав кидає серйозний виклик Штатам, а тому підписаний Трампом закон, дозволить Вашингтону бути рішучішим у відносинах з Російською Федерацією, Іраном та Північною Кореєю. Сенатор підкреслив, що він та його поплічники, будуть вимагати від Білого дому повноцінного виконання норм нового закону.
Крім того, Крадін вважає, що в цьому питання також критично важливо, аби США були єдиними з союзниками. Тому, на його думку, в найближчі дня адміністрація президента Трампа, відправить дипломатів до союзних країн, аби ті встановили відповідні контакти щодо посилення тиску на Росію. Наостанок сенатор додав, що новий закон допоможе запобігти укладанню нового договору між адміністрацією Трампа та РФ, що не відповідає національним інтересам американської сторони.