Блогер: що взагалі коїться в голові Трампа?

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп з часу свого обрання не перестає дивувати всіх навколо своєю ексцентричною поведінкою. Наприклад, нещодавно він під тиском Конгресу підписав закон про антиросійські санкції і відразу ж почав скаржитись на законодавчу владу. Про нелогічну поведінку господаря Білого дому розповідає блогер Петро Олещук, - інформує replyua.net.
Так, блогер коментує один із останніх твіттів Трампа. За словами американського президента, «стосунки з Росією зараз на небезпечно низькому рівні і за це варто дякувати Конгресу. Конгрес – це ті ж люди, які не можуть проголосувати за систему охорони здоров’я для американців».
Олещук дивується: що взагалі коїться в голові Трампа? За його логікою, у поганих стосунках Сполучених Штатів з Російською Федерацією винен Конгрес. Звісно, те, що Росія нелегально захопила Крим не має до цього стосунку, так само як і те, що Кремль продовжує агресію на Донбасі. Трамп не вбачає причини поганих стосунків з Москвою у втручанні останньої у вибори та американську політику. Не здається йому неправильним і те, що Росія брязкає зброєю по всьому світу, підтримуючи маргіналів та диктаторів. Але в очах американського президента винуватий Конгрес, - зауважує блогер.