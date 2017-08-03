Политолог: выбора у Трампа больше не осталось

Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, однако с самого начала было понятно, что никаких прорывов в отношениях США и России не будет, и вашингтонская элита быстро развеяла иллюзии, а встреча Путина с Трампом в Гамбурге была провалена. Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет политолог Тарас Березовец.
«Дональд Трамп признал, что решение подписать новый пакет антироссийских санкций далось ему нелегко. И это действительно так. До последнего в Белом доме надеялись на то, что компромисс с Кремлём возможен», - отмечает политолог. По его словам, когда американский президент все-таки понял, что его российский коллега воспринимает слово «компромисс» лишь как очередную уступку России, все пути назад оказались отрезанными.
По словам Березовца, санкции могут остаться в силе на несколько десятилетий, поскольку отношения двух стран окончательно испорчены, и это накануне признал Дмитрий Медведев, российский премьер. Политолог добавил, что настало еще более сложное, даже катастрофическое время для экономики России, и самое страшное – запрет иностранных инвестиций.