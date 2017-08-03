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Трамп: отношения с РФ достигли дна. Поблагодарите Конгресс

Трамп: отношения с РФ достигли дна. Поблагодарите Конгресс
Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, написал на своей странице в Твиттере о том, что он крайне обеспокоен возможными последствиями подписания документа об антироссийских санкциях. Как сообщает replyua.net, глава государства отметил, что из-за Конгресса США отношения между двумя странами упали до самого низкого уровня, и это очень опасно.

Так Трамп впервые заявил об отношении к санкциям после подписания этого указа. «Наши отношения с Россией находятся на небывало опасном низком уровне. Благодарите за это Конгресс США», - подчеркнул американский президент. Напомним, что после подписания документа Трамп назвал его сырым, однако при этом подчеркнул, что не мог его не подписать, поскольку речь идет о национальном единстве.

Между тем, эксперты уверены, что подписание этого документа приведет к началу новой холодной войны между РФ и США, а Вашингтон ввел эти санкции не на месяцы и не на годы – они могут растянуться на несколько десятилетий.
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