Подписав вчера закон о санкциях, президент США Трамп выпустил официальное заявление на целую страницу, где назвал многие положения закона антиконституционными, обвинил Конгресс в превышении полномочий, а сам закон назвал плохим и мешающим администрации проводить внешнюю политику, «урегулировать конфликт в Украине» и так далее. Заявление, очевидно, писал кто-то из советников: Бэннон, Конвей, Миллер и все они являются сторонниками дружбы с Россией и самоизоляции Америки. Об этом в эфире одного из телеканалов отметил политолог Игорь Айзенберг.
По его словам, сегодня же с утра пораньше Трамп написал в твитте уж точно свое собственное мнение, сокровенное, идущее из глубины души: «Наши отношения с Россией находятся в самой низкой и опасной точке за все время. Вы можете сказать спасибо Конгрессу, тем же людям, которые даже не могут дать нам медицинское страхование!».
Как отметил политолог, иными словами, по мнению 45-го президента Соединенных Штатов Америки отношения США с Россией самые плохие за все время не потому, что Россия ведет агрессивную войну против Украины, не потому, что Россия аннексировала Крым и оккупировала часть Донбасса, не потому, что Россия сбила MH-17, не потому, что Россия поддерживает преступный режим Асада и сама сравняла с землей сирийский город Алеппо, не потому, что Россия вмешивается в политические процессы в демократических странах с целью подрыва западных демократий, не потому, что Россия вмешалась в американские выборы в прошлом году, не потому, что в самой России грубо попираются элементарные права человека, а потому, что Конгресс США в этом виноват.