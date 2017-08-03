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Трамп звинуватив Конгрес у погіршенні стосунків з Росією

Трамп звинуватив Конгрес у погіршенні стосунків з Росією
Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що Конгрес США винен у погіршенні відносин з Кремлем, про що передає replyua.net. Зокрема, на своїй сторінці у Twitter Трамп написав: «В даний час наші стосунки з Росією досягли найнижчої – небезпечно низької – точки протягом усього часу. За це потрібно подякувати Конгресу – а до його складу входять люди, які до сьогоднішнього дня нам не здатні дати закон про охорону здоров'я!».

Нагадаємо, що вчора, другого серпня, президент США підписав закон щодо нових санкцій проти РФ, Ірану та Північної Кореї. Сам Трап вже наголосив, що «може підписати значно кращі угоди з іншими країнами у порівнянні з Конгресом».

У Палаті представників американського Конгресу 25 липня було підтримано проект закону про нові обмеження відносно Росії, Ірану та КНЛ. Через два дні за прийняття документу проголосували в Сенаті. Серед усього іншого, документом скорочується максимальний термін фінансування російських банків, на яких розповсюдилася дія санкцій, до 14 днів, а для підприємств сектора нафти і газу - до 30 днів. Крім того, у президента США є право на застосування санкцій по відношенню до осіб, котрі планують вкладати кошти у спорудження російських експортних трубопроводів понад 5 мільйонів доларів на рік.
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