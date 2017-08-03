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Трамп пропонує скоротити кількість видачі грін-карт

Трамп пропонує скоротити кількість видачі грін-карт
Напередодні, 2 серпня, відбулося представлення американським президентом Дональдом Трампом та двома сенаторами від Республіканської партії Томом Коттоном і Девідом Пердью нового проекту закону RAISE, метою якого є обмеження легальної імміграції. Про це передає replyua.net з посиланням на «Голос Америки».

Зокрема, проектом законну передбачається обмеження доступу до країни родичів мігрантів, скасування візової лотереї (Diversity Visa lottery) та ускладнення процесу отримання грін-карти, яка дає право на проживання а працевлаштування у США.

«Багато десятків років в США була чинною імміграційна система, якою надавалися грін-карти у дуже великій кількості іммігрантам, які працювали на низькооплачуваних роботах. Через таку політику весь тягар на собі відчували робочі Америки, її платники податків. RAISE дозволить покінчити з ланцюговою міграцією та замінить колишню систему отримання грін-карт новим підходом, заснованим на рейтингу іммігранта. Перевага у цьому процесі буде надаватися мігрантам, які розмовляють англійською, здатні забезпечити себе і свої сім'ї і володіють навичками, потрібними нашій економіці », - заявив Трамп.
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