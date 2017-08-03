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Вашингтон наказав усім американцям виїхати з КНДР

Вашингтон наказав усім американцям виїхати з КНДР
У Державному департаменті США оголосили, що вже з наступного місяця почне діяти положення про заборону особам, котрі є власниками американських паспортів, відвідувати Північну Корею, передає replyua.net. Більше того, американська влада закликала усіх своїх співгромадян залишити до вказаного терміну територію цієї країни.

«Усім особам, котрі станом на сьогодні перебувають у Північній Кореї з паспортами США, необхідно виїхати звідти до часу початку дії заборони на відвідини цієї країни – до першого вересня цього року», - наголошується у повідомленні. Передбачається, що термін дії заборони становитиме один рік.

Зазначмо, що прийняття відповідного рішення в Держдепі відбулося у липні. Американська влада мотивувала свої дії тим, що перебування на території КНДР може стати загрозою американцям в Північній Кореї «опинитися під вартою на тривалий час». Прийняття відповідного рішення відбулося після того, як у місцях позбавлення волі Північної Кореї помер студент із США Отто Уормбіер. У стані коми його відправили на батьківщину, де він згодом і помер. Студента заарештували та винесли вирок через намагання вивезти з КНДР політичний плакат.
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