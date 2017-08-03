В Белом доме объяснили, почему Трамп подписал документ о санкциях против РФ

Дональд Трамп, президент США, без колебаний подписал документ о санкциях против КНДР, Ирана и России по причине того, что он поддерживает принципы давления на эти государства, а не потому, что на американского президента кто-то оказывал сильное давление.
Как передает replyua.net со ссылкой на сайт Белого дома, об этом рассказала Сара Сандерс, пресс-секретарь администрации президента США. «Он подписал, потому что поддерживает идею о давлении, поддерживает предложенные принципы», - заявила Сандерс. По ее словам, Дональд Трамп выступал и продолжит выступать за самые жесткие меры по сдерживанию режимов в КНДР и Иране, кроме того, подписанием документа Дональд Трамп еще раз продемонстрировал, что Соединенные Штаты не потерпят вмешательства в демократические процессы со стороны России.
Напомним, что в среду, 2 августа, президент США подписал документ о новых санкциях против РФ. Эксперты считают, что эти санкции не будут снимать десятилетиями, а между Москвой и Вашингтоном снова началась холодная война.